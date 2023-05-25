蘋菓西打出現不明沉澱物，平鎮廠4月1產線被停工。桃園市衛生局今天說，沉澱物驗出黴菌和酵母菌，日前再度稽查、停工2產線，等同全廠停工，限期內未改善最高可罰新台幣2億元。

生產蘋菓西打的大西洋飲料股份有限公司，遭民眾爆料位於桃園市的平鎮廠生產飲料時水質不符規定、出現不明沉澱物。

桃園市政府衛生局4月21日至廠房稽查，抽查成品發現白色不明沉澱物，以及管線生鏽斑駁、天花板發黴滴水等生產製程缺失，當時即命有疑慮的1號產線停止作業並限期改善。

衛生局今天向中央社記者表示，5月18日接獲新北市衛生局來文通知，在蘋菓西打產品檢驗出沉澱物，因此5月19日再度前往平鎮廠查核，現場有2號及3號生產線有裸露、天花板有霉斑及管線斑駁情形，恐有污染食品之虞。

衛生局說，已命2號及3號產線暫停作業至改善完成，如屆期未能改善完成，將依食品安全衛生管理法裁罰6萬元至2億元罰鍰；由於平鎮廠僅有3條產線，這次再停2產線後，已是全廠停工。

衛生局也說，4月份稽查抽驗1250ml及2000ml共6件，結果驗出黴菌、酵母菌，但該項產品至今廠方及衛生單位無接獲消費者投訴飲用後有酸敗或腸胃症狀等情形。（編輯：方沛清）1120525