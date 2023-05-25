靠得住茶樹舒涼棉系列，攜台灣手搖飲潮牌以涼度固定「3分涼」、甜度「3分糖」的黃金比例，打造三款貼心飲品。（靠得住提供）

隨著夏日腳步到來，氣溫逐漸攀升，冰品與飲品紛紛以創意形式出籠。冰淇淋品牌哈根達斯今夏推5款馬卡龍冰淇淋凍飲、兩款馬卡龍冰淇淋蛋糕，以獨特甜蜜的口感與繽紛的色彩打造味覺與視覺盛宴；手搖飲潮牌「不要對我尖叫」則與衛生棉品牌靠得住Kotex合作推3款清爽飲品，且活動期間大聲點購該系列飲品就可以免費加料白玉珍珠。

哈根達斯「馬卡龍草莓覆盆子」凍飲，薈萃濃郁香甜的草莓冰淇淋與典雅的覆盆子醬並加入外酥內軟的馬卡龍，再佐以酸甜可口的覆盆子雪酪，讓每一口都充滿莓果特有的鮮美風味；「芒果馬卡龍柚香檸檬」凍飲則選用夏季經典水果芒果雪酪搭配柚香檸檬馬卡龍冰淇淋，檸檬的酸甜風味更帶出芒果與柚子兩種水果的誘人香氣；另一款「抹茶馬卡龍柚香檸檬」凍飲散發柚香檸檬的酸甜風味與抹茶冰淇淋的濃郁茶香，強烈的口感對比卻同時達到清新的味覺平衡，完美詮釋夏日消暑的沁涼感。

另「馬卡龍藍莓巧克力」凍飲選用雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋佐以藍莓冰淇淋，巧克力的濃醇與藍莓的酸甜相互映襯，濃郁中又透出一絲酸甜韻味，獨特的口感讓人陶醉其中；由雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋為基底的「巧戀蘭姆葡萄」凍飲，則是搭配充滿大人味的蘭姆葡萄冰淇淋，甜潤酒香更為雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋襯托出特有香氣。29日起至6月25日加入台灣哈根達斯LINE官方帳號(@haagen.dazs.tw)並綁定會員，即可獲得馬卡龍冰淇淋凍飲系列同品項外帶買一送一優惠券。

靠得住Kotex推升級版「茶樹舒涼棉」系列產品，首創在生理用品上採同規格冰絲表層天然纖維材質，提升棉片表層舒適透氣度，藉由冰絲纖維表層會呼吸的透氣孔，快速導出悶熱濕氣。並首度跨界聯名手搖飲品牌「不要對我尖叫」，以涼度固定「3分涼」、甜度「3分糖」的黃金比例，打造三款生理期完美的貼心飲品，其中《花梔亂綻三涼開泰四季都靠得住》即是梔花四季春茶，訴求天然梔子花香，湯柔花香甘甜。

《當歸森V到鵝屋的啵啵三檸泡泡》以現熬的冬瓜露、新鮮的葡萄柚汁與百搭的檸檬原汁，最後加進爽口清涼的氣泡水，形成酸酸甜甜多層次口味的氣泡飲；《Yo！三檸涼涼涼茶ㄣ麻》，以新鮮葡萄柚汁和檸檬汁搭配，再加入檸檬片點綴，最後再倒入氣泡水，口味清爽迷人，同時補充了維他命C。25日至6月20日止，只要至「不要對我尖叫」門市，大聲說出並指定點黃金比例的生理期聯名飲品，即可免費獲得白玉珍珠加料，以及「靠得住Kotex茶樹舒涼衛生棉」微涼體驗包。