從熟悉的學校畢業難免不捨，台北市大屯國小以汗水代替淚水，帶領本屆畢業生攀爬985公尺大屯西峰，期間學生們替彼此打氣、幫忙拿背包順利攻頂。校方表示，相信學生們學到，只有堅定持續的努力，才能達到目標完成夢想。

大屯國小帶領本屆畢業生攀爬高達985公尺大屯西峰，需要以繩索攀爬斜度逼近60度、克服濕滑的山路，才能攻頂。學生們首先從西峰另外一側近75度山徑拉繩陡降，接著攀爬大屯南峰，再下到大屯坪稍事休息，攀爬階梯挺進1092公尺大屯主峰，才算完成大屯連峰、登峰造極的挑戰。

大屯國小表示，為了確保學生安全，有許多家長與老師隨行，相信該活動能讓畢業生們體會，築夢踏實要踏穩腳下的每一步，只有堅定持續的努力，才能達到目標完成夢想。

大屯國小表示，也相信孩子們體會到，雖然眼前重重難關，但是在夥伴支持打氣下，仍能克服困難，成為人生當中難以形容的樂趣。

為了鼓勵攻頂學生，校方邀請陽管處副處長張順發、校長林瓊珠、大屯里長張天恩、家長會長許心毅等授證，證明大屯國小畢業生堅毅不屈、越挫越勇的耐力與毅力。

校方表示，畢業生發表感言時，對路程上彼此加油打氣、體力好的甚至幫體力差的拿背包，師長處處關照落腳處的安全，在感謝之餘，也真情流露流下淚水。