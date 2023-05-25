蘇姓準醫師結婚前一晚投宿台南某民宿，卻闖入4名女子房間做出猥褻舉止，男子雖已遭函送法辦，但傳出男子已錄取台南某醫院將任職，整起事件持續在網路發燒，尤其蘇男叔叔是南市衛生局長蘇世斌，網友質疑「背景好硬」，市議員周嘉韋今天質詢關切該議題，蘇世斌回應，「這名晚輩知道自己錯了，已主動放棄到該醫院任職。」

周嘉韋指出，連日來有許多民眾打電話到服務處關切準醫師涉猥褻的後續發展，有民眾擔心表示，該名醫師背景這麼硬，醫院會不會迫於各方壓力進用他？「這樣以後誰看敢去這家醫院泌尿科看診！」

周嘉韋接著詢問市長黃偉哲、衛生局長蘇世斌會不會給醫院壓力？兩人都回應「絕對不可能！」周嘉韋說，據他了解，該醫院不打算聘用該名醫生，他詢問市長會否給醫院任何建議與壓力？黃偉哲搖頭回應「不會」，並強調奇美醫院是私人醫院，而且，這也不在市府業務範圍內。

他接著追問蘇世斌若衛生局接獲該名醫生陳情，希望能進入該醫院服務，會否給醫院壓力？蘇世斌也說，這名年輕人是家族晚輩，也是成年人了，自己的事情要自己負責處理，「他知道自己做得不對，因此已主動放棄到該醫院任職。」他並強調，這跟公務無關，界定得非常清楚。