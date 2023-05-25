一名女子去年在台中一處圖書館如廁時，察覺廁間隔板上方有人持手機偷拍，隨即走出廁所堵住偷拍者待的廁間，報警逮狼。台中地院審理時，偷拍的劉姓男子稱自己只是在查看隔壁有沒有人使用，但法官不採信，依犯竊錄他人非公開活動罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，劉姓男子2022年7月18日下午間潛入台中市某間圖書館女廁，打開手機錄影功能後，把手機伸到相鄰的廁所隔間上方，企圖偷拍隔壁如廁中的女性，但行跡敗露，隔壁如廁中的女子A立刻發現並走出廁所，擋住劉男待著的該間廁所，同時報警處理。

劉男接受偵訊時，稱自己當時要大號，但他進去的那間是蹲式馬桶，他的腳有受傷無法久蹲，當時上到一半想換去使用隔壁的坐式馬桶，才會拿手機確認隔壁是否有人，但把手機伸到隔壁再取回時，被隔壁的人看見，他就立刻伸回了，否認偷拍。

台中地院審理時，法官認為，劉男進入廁所時，就已看見隔壁坐式馬桶為上鎖狀態，不選擇敲門確認是否有人，反倒是持手機鏡頭確認的行為相當詭異，再參酌報案女子的證詞，認定劉男確實偷拍，依犯竊錄他人非公開活動罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。