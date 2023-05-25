大陸對美國記憶體晶片大廠美光設下禁令，當地關鍵基礎設施企業不得使用美光產品，被視為反擊拜登晶片制裁的行動，專家則認為，大陸此舉無疑動搖了美國在科技戰中的主導地位，並突顯美國無法單方面推動兩國關係解凍。

印度MAHE大學地緣政治與國際關係高級研究員Megha Shrivastava分析美光禁令後美中科技戰的情勢，她認為，目前大陸晶片業實現自力更生的戰略主要在記憶體與舊製程晶片上，因此大陸若想升級晶片戰爭，會聚焦這些領域上。

有趣的是，Megha Shrivastava發現大陸監管機構在宣布美光禁令是將其稱為「個案」並強調大陸致力於市場開放，「大陸最近的策略無疑動搖了華盛頓在科技戰中的主導地位，並突顯美國無法單方面推動兩國關係解凍。」

Megha Shrivastava認為，大陸對美國的報復行動，無法像美國激烈，但美國的反應將重新塑造晶片供應鏈的拼圖，後續動作仍有待觀察，這一波的行動是暗示企業不要做出違背大陸利益的行動，同時淘汰國外廠商，為當地企業創造空間。