最後經專業評估，為了找出凹陷原因，才進行開挖作業，深度也僅約10公分，並非媒體所稱的5公尺。（消防局提供）

新北市板橋文化路二段昨夜發生路面凹陷事件，因近期「天坑」事件頻傳，消息傳出後也引起媒體關注，有媒體報導該路段出現嚴重坍塌，深度達5公尺；新北市消防局今日出面闢謠，指稱該處確有路面凹陷情形，範圍約1平方公尺、深度約10公分，媒體所稱內容嚴重偏離事實。

昨日晚間9時許，板橋區文化路二段一處開挖地下室的工地旁發生路面凹陷的情況，施工單位發現後立即通報，消防局獲報後也派員趕到現場，並通報市府災防辦、工務、水利、經發、警察、板橋區公所及新北市土木技師公會等單位，同時要求自來水、電力、天然氣、電信事業單位，立即趕至現場處理。經開挖後排除自來水管洩漏的可能性，即將路面回填。

消防局表示，接獲通報後立即啟動緊急應變機制，除消防局長李清安坐鎮指揮，相關局處副首長、板橋區長等幹部也在現場協調處理，另會同土木技師公會開挖路面，由各事業單位確認水、電、瓦斯及電信等管線，確認排除異狀後，經工務局與土木技師討論，決定進行地面回填，巷道則暫時管制通行，將視地面鋪設混凝土與瀝青的狀況，確認安全無虞時，才會開放通車。

李清安強調，部分媒體報導路面嚴重坍塌，深達5公尺，嚴重偏離事實。現場鄰近寶嘉建設建築工地，基地面積約80平方公尺，當日未施工僅進行基地抽水。因為發現路面凹陷，經專業評估，認應先針對地下室進行注水，以維持地底壓力平衡。工務局調派重行挖掘機進行路面挖掘作業，嘗試找出路面凹陷的原因。