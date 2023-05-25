民進黨揭跟imB主嫌合照！侯友宜霸氣喊「拜託你們快查我」 再嗆賴清德這件事：零信賴

民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團爭議宣布退選，綠營24日公布國民黨總統參選人、新北市長侯友宜也曾跟詐騙集團主嫌秦啟松合照，對此，侯坦蕩回應：「拜託民進黨來查！」並重砲回擊民進黨執政7年，貪腐、黑金愈打愈多，人民對對手賴清德是「零信賴」。

侯友宜說，他對秦啟松完全沒印象，更指司法單位現在民進黨手裡，拜託趕快查他跟秦的關係，並質問民進黨反貪瀆、反黑金講了7年，「貪腐黑金有減少嗎？」賴清德曾說要用高標準檢驗所有民進黨，請教這7年過了你檢驗了沒有？看到了沒有？

新北市長侯友宜。（黃世麒攝）

侯友宜更質問「陳歐珀的事情查清楚了沒有？」查清楚就趕快告訴全國民眾，更重要是7年過了，黑金與貪腐愈打愈多，如何讓人民相信政府，批賴清德是「零信賴」，民進黨連黑金都無法掃除，奢談守護台灣？

媒體追問陳歐珀被爆以考察名義，3年前帶著交通部官員詐騙集團主嫌曾耀鋒的豪宅飲酒作樂，侯友宜表示，im.B提供車子房子給政治上有權力的人，陳歐珀事件值得大家去深思，尤其又是詐騙集團，希望政府趕快把事件釐清。

對賴清德稱這是正常社交？侯認為，現在司法單位已介入調查，希望趕快釐清，有違法就好好辦，這點很重要。