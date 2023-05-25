據中國官媒新華社報導，習近平24日應邀以視訊方式出席論壇並致辭。

習近平表示當今世界正處於百年未有之大變局，世界多極化、經濟全球化歷史潮流勢不可擋。「堅持真正的多邊主義，推動區域協調發展，是國際社會廣泛共識。」

他說，亞歐大陸是世界上人口最多、國家最多、文明最具多樣性的地區。面對動盪變革的世界，亞歐合作之路應該怎麼走，這不僅關乎地區人民福祉，也深刻影響世界發展走向。

習近平也提到，今年是他提出共建「一帶一路」倡議十週年。這個倡議的根本出發點和落腳點，就是探索遠親近鄰共同發展的新辦法，開拓造福各國、惠及世界的「幸福路」。

他強調，作為亞歐大家庭的一員，中國的發展離不開亞歐地區，也惠及亞歐地區。中方真誠希望，共建「一帶一路」，和歐亞經濟聯盟建設對接合作走深走實，各國團結協作、勠力同心，攜手開創亞歐合作新局面。

今年下半年，中國將舉辦第三屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，習近平說，中國願和一帶一路共建國、歐亞經濟聯盟成員國一起，「繼續高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，共用機遇，共克時艱，共創未來，攜手譜寫多極化世界文明進步新篇章。」