中信投顧今天最新出具的報告指出，在輝達台系供應鏈方面，首推緯穎，另也建議同步關注台積電、技嘉、微星、台達電、光寶科、景碩、南電、欣興、雙鴻、奇鋐、穎崴、精測等股都將受惠股。

中信投顧認為，輝達領先業界的加速運算、網通產品與完整解決方案將成為主要受惠者，加上公司積極切入AI領域，可望成為另一長期成長動能。

在AI伺服器題材方面，中信投顧指出，關注應以評價較低且CSP業務純度較高的緯穎。Nvidia DGX伺服器相關供應商包括緯創、Supermicro、鴻海、技嘉子公司技鋼，泛AI伺服器廠商包括以CSP 客戶主要伺服器業務的廣達、緯穎，另英業達也有斬獲。

另同步關注台系供應鏈包括AI/HPC晶圓代工廠台積電。伺服器／顯卡方面，技嘉伺服器營收占比約20％～25％，且有多款AI 伺服器產品。市場傳言技嘉近期接獲CoreWeave的AI 伺服器訂單，CoreWeave為定位GPU雲服務平台的新創公司，今年4月剛完成 2.2億美元B輪融資，輝達投資17％金額，顯示雙方合作關係密切，若訂單屬實，對技嘉屬正面利多。

微星受惠輝達上周推出GeForce RTX 4060系列顯卡，定價299～499 美元，實測結果相較上一代效能有顯著提升，並且門檻降低至中階價位，進入大眾主流市場，預期將帶動市場需求。微星電競相關營收佔比達60％，預期為顯卡新品上市主要受惠者。

電源方面，台達電法說會表示，AI帶動的高階伺服器對大瓦數電源供應器的需求提升，同時，AI帶動的高階伺服器由於需要高效散熱配件（如風扇、散熱模組），預期資料中心將出現更多節能、省成本需求，而台達電皆能提供完整解決方案，且客戶涵蓋北美一線資料中心業者，可望持續受惠。

另光寶科為ChatGPT獨家供電商，高瓦數電源供應器獲微軟AI伺服器採用。公司看好AI伺服器對高階電源產品的需求，因此，未來將持續開發功率高達6～8KW、並且超越鈦金效率等級（達97.5％）的高效電源產品，以滿足資料中心對高密度和節能的要求。

載板方面，載板用於A100、H100等高階GPU產品層數較高，普遍在16層以上，目前業界良率偏低，可望消耗大量ABF載板產能，由於單價較高，預期景碩、南電、欣興可望受惠。

散熱方面，高階伺服器需求強勁，將帶動高階散熱模組如3D VC出貨，由於3D VC單價高於傳統VC一倍，量價具增，預期雙鴻、奇鋐可望受惠。

測試領域方面，建議關注輝達密切合作之高階測試介面供應商穎崴及MEMS探針卡供應商精測，均可望受惠輝達資料中心AI晶片需求。