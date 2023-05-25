台灣彩券公司25日宣布112年端午加碼活動，4款遊戲─大樂透、威力彩、「BINGO BINGO賓果賓果」及「39樂合彩」同加碼，加碼總獎金達新臺幣6.6億元，要讓民眾把握端午開運好時機，幸運「粽」大獎！

端午旺財運、彩券買起來！繼109年端午加碼7億元後，台灣彩券公司總經理謝志宏25日宣布今年有4款遊戲在端午齊加碼，加碼總獎金達6.6億元，此也是歷年端午加碼次高的獎金。

謝志宏表示，其中最受民眾喜愛的「大樂透」加碼期間是自6月6日起至7月14日止。這段期間將加開100組100萬元獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01～49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

謝志宏進一步表示，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月14日為止。民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買端午加碼各期的「大樂透」彩券，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，還可以再對加碼的百萬獎項，買一張彩券可以同時獲得對億元頭獎與百萬獎金的雙重機會！

此外，容易累積鉅額頭獎的「威力彩」則自6月5日至8月3日頭獎採機動加碼，謝志宏說，若前期累入頭獎金額未達4億元，當期頭獎將加碼2億元，活動期間以加碼一次為限。

至於每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，謝志宏指出，自6月10日起至6月25日止，連續加碼16天，「基本玩法」1～6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍。第四種加碼遊戲是每注售價25元、周一至周六天天開獎的「39樂合彩」，自6月26日至7月15日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1,125元提高至1,500元。

謝志宏說，每張彩券都能為台灣帶來更多好事！民眾不妨趁著端午開運好時機，買彩券挺公益，也呼籲民眾購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。