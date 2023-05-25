at 3.74 ft above the ground, this is the 2nd-highest pitch Shohei Ohtani has homered off of in his career and the highest for a non-pulled HR for him https://t.co/VykO5m6SxU — Sarah Langs (@SlangsOnSports) May 25, 2023

PLAY THAT TROUT HORN!!



pic.twitter.com/VtC0Lw5ihu — Ben Verlander (@BenVerlander) May 25, 2023

睽違3場比賽，天使球星大谷翔平再度打出全壘打，本賽季第12轟出爐，聯手大哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）上演第26度同場開轟，天使靠著「谷鱒連線」擴大領先優勢。

大谷翔平本場擔任3棒DH，第二打席從紅襪先發左投派克斯頓（James Paxton）手中敲出陽春彈，幫助天使取得4比0領先，卓奧特則在4局下同樣補上兩分砲，也是他本季第12轟，新秀游擊手內托（Zach Neto）也有開轟紀錄，前3個打數他都擊出安打，只差三壘安打就能寫下完全打擊。

瞄準84英哩切球出手，大谷翔平將這記大壞球砍成全壘打，展現高人一等的力量，根據大聯盟記者Sarah Langs推特發文，該球進壘時距離地面為3.74英呎（約1.13公尺），是大谷翔平大聯盟生涯第2高的全壘打球，也是非拉打全壘打中的最高進壘點。

大谷翔平新人賽季的第2場比賽，擔任先發第8棒的他就敲出大聯盟生涯首支全壘打，該場卓奧特共襄盛舉，贊助一發全壘打，兩人聯手開轟場次推進到26場，也是本季的第4場，比賽截至7局下半結束，由天使取得7比2領先。