近日包括太魯閣、屏東海生館、高鐵、台鐵等地都陸續接到炸彈恐嚇，立法院司法及法制委員會25日邀請相關機關專案報告，警、調追查，鎖定曾在台灣就讀大學的陸生張海川，涉嫌以境外IP，化名「唐澤貴洋」利用電子郵件恐嚇公、私立機關；警政署政務委員周幼偉表示，兩岸持續交流情資，中國公安單位已於5月5日傳喚張海川說明。調查局則建議，應盡速推動「科技偵查法」立法，以保障執法機關合法取得資料。

周幼偉上午赴立法院院會證實，張海川已於5月5日被中國公安逮捕；調查局則表示，經清查張男涉及的炸彈恐嚇案件為16件，已發交資安工作站併案調查。

民進黨立委湯蕙禎詢問，全台觀光景點、大眾運輸系統接連受到張海川的匿名恐怖攻擊，浪費檢警調人力，造成業者的停業損失，當初地檢署未限制張海川出境、出海，是否有掌握張海川於中國的動態，以及有沒有模仿犯、學習犯的效應？

周幼偉回應，兩岸執法單位持續合作，並透過兩岸共同打擊犯罪及司法協議來交流情資，目前看起來沒有模仿效應，多數案件研判均為張海川所為。

法務部統計，截至5月23日為止，刑事局受理「詐」彈信恐嚇相關案件總計258件，地檢署受理總計83件，遭恐嚇地點包含政府機關、大眾運輸系統、風景區及校園，可能觸犯刑法妨害秩序罪章、公共危險罪章、妨害自由罪章或妨害電腦使用罪章及民用航空法。