民進黨25日舉行記者會批新北行人地獄，新北市議員江怡臻指出，民進黨執政七年多，卻落得外媒封為行人地獄，真正的行人地獄閻羅王是蔡英文和賴清德。

江怡臻說，歐洲商會2022年11月給台灣的2023建議書，提到10年來行人死亡數幾乎不減，建議政府要投資行人及機車騎士更安全的道路環境；而2022年12月，台灣更被美國ＣＮＮ報導評為「行人地獄」，瑞士外交部官網也對台灣旅遊交通給差評。民進黨身為執政黨不檢討自己，卻把矛頭對準在野黨參選人，證明了投票投給民進黨完全沒有用，根本沒有「侯侯做代誌」，只會嘴巴上檢討其他人。

江怡臻也說，記者會主持人張志豪過去擔任新北市議員期間，誇讚侯友宜成功翻新積穗國小人行道，甚至洋洋得意列為「自己的政績」，現在卻翻臉不認人，果然選舉到了就什麼都變了。

江怡臻說，民進黨昨日提名立委參選人，不是為了栽培年輕人，而是要打擊侯友宜，參選立委應該監督中央，卻在提名不到24小時就檢討地方首長，為傷害新北而投入選舉。江怡臻表示，民進黨此一作為，也傷害了在永和區耕耘多年的莊銘淵里長，記者會上甚至連莊里長的名字都不願意提起，只講「這位里長」。

江怡臻說，新北申請行政院「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」已有7案，後續還有8案，呼籲民進黨不要忽略4百萬市民需求，請中央不要延宕，全數支持，中央地方一起為行人安全而努力。