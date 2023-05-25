女星祈錦鈅擁有甜美長相及G級上圍，加上撞臉TWICE成員周子瑜，成為新一代的國民女神，IG粉絲數超過50萬人追蹤，人氣居高不下，近來在社群分享和老公飛往越南拍攝婚紗照的花絮，只見傲人北半球露出大半截見客， 讓所有人眼睛狂吃冰淇淋。

祈錦鈅在instagram限動搶先公開拍攝婚紗照的幕後花絮，只見她畫上精緻妝容，頭上別著華麗髮飾，老公則是站在身旁替她別上耳環，由於費了一番功夫才順利戴上，讓她笑著表示：「請他幫忙帶個耳環，一臉超困擾」，接著鏡頭往下一移，只見馬甲式婚紗包不住G級渾圓上圍，還擠出一條深邃事業線，傲人好身材一覽無遺。

祈錦鈅G級傲人身材完全藏不住。（圖／maxinechiii IG）

祈錦鈅採邪惡視角拍攝，讓傲人身材一覽無遺。（圖／maxinechiii IG）

祈錦鈅接著曬出躺在沙灘上拍攝婚紗的影片，只見她對著鏡頭露出甜美笑容，還不忘眨眼放電，瞬間融化不少男性粉絲的心，接著鏡頭採由上而下的邪惡角度拍攝，讓原就相當傲人的G級上圍，視覺看起來更加驚人，幾乎要從婚紗直接炸出，加上深不見底的事業線，讓網友看得血脈賁張，捨不得將視線移開。

祈錦鈅曾表示並不是個幸運的人，如今卻遇到疼惜他的好男人，讓她難以置信表示：「何德何能，可以遇到這樣完美的人」，讓始終不相信永恆跟一輩子的她，這次願意相信一次，根據《ETtoday星光雲》報導，她除了強調尚未懷孕之外，更透露預計明年才會舉辦婚禮。