彰化基督教醫院電腦大當機，診間前擠滿等待的患者及家屬。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化基督教醫院今天上午發生電腦大當機，造成診間無法排號碼牌，且無法電腦連線開藥單，各診間前病患及家屬大排長龍，場面混亂，有如一場災難，醫護人員手忙腳亂，只能人工作業，至於電腦大當機是否影響到手術室，院方表示還在了解中，並強調近午電腦系統已陸續恢復中。

早上8點多，彰化基督教醫院即發生電腦大當機的狀況，看診的病患排滿整個診間前及領藥大廳，數百人大排長龍，有如菜市場，醫院內的自動批價繳費也無法使用，而因電腦系統遲未修復，許多患者及家屬等了一整個早上，不僅無法掛號，也無法領藥，火氣也跟著上來。

排在人龍中的患者表示，他一早8點30分就到彰基看診，才到醫院就得知電腦大當機，沒辦法掛號，他一直等到早上10點多都還在等候掛號，不曉得要等到什麼時候，實在很無奈。

經查，今天早上8點多彰基的電腦系統就出現大當機，不只患者無法電腦連線抽號碼牌，就連員工要上班都無法打卡，員工也在社群等平台奔相走告，院方雖進行搶修，中間曾一度短暫修復5分鐘，但又當機，各診間大亂，患者及家屬大排長龍，初估影響人數應有近千人。

院方表示，經緊急搶修，電腦系統在上午11點50分左右逐漸修復，對於上午該院電腦系統當機，造成患者及家屬不便，該院深感抱歉，現也正由系統工程師調查當機原因。