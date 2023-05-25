針對民進黨是否徵召黃捷參選左楠區立委，高雄市長陳其邁今（25）日受訪時笑說，「不急」，因為國民黨人選上還有些爭議，還沒塵埃落定，等國民黨人選出來，再來做討論。（柯宗緯攝）

民進黨高市左楠區立委劉世芳不連任，無黨籍高市議員黃捷屢被點名挑戰參選左楠區。針對民進黨是否徵召黃捷參選？高雄市長陳其邁今（25）日受訪時笑說，「不急」，因為國民黨人選上還有些爭議，還沒塵埃落定，等國民黨人選出來，再來做討論。

媒體人周玉蔻昨在臉書爆料，黃捷接棒劉世芳左營席位，據傳某在地立委不贊成，認為高雄黨籍議員足有勝算，但黨中央評估黃捷具全國知名度，有指標性，可造出年輕世代與中間選民的支持波浪，強烈力挺，黃捷本人亦頗有意願，反對者應該不會堅持私見。

黃捷昨受訪時未鬆口參選與否，她表示，不管對手是誰，綠營共同的目標就是要全力以赴，把左楠這席守下來，不能成為高雄的破口。她也很認同賴主席說的民主大聯盟讓各種領域的人才一起加入，讓青年世代上陣，一起來守住2024的大選。

陳其邁今出席活動時表示，現在國民黨人選上還有一些爭議，還沒塵埃落定，「我們就按照我們原來的進度不變，就等國民黨這邊人選出來再來做討論，我們不急」。

國民黨也視左楠選區為最有可能拿下的一席，表定昨天公布內參式民調結果，同時宣布徵召人選，最終由高市議員李眉蓁勝出，但因民調與第2名的高市議員陳玫娟雙方差距僅0.15％，爆出爭議待釐清，於是徵召只能先喊卡。