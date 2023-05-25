資深音樂人李坤城4月大腸癌病逝，享壽66歲，家屬上個月以基督教儀式、海葬方式送別李坤城，他的臉書則由親人代管，不過李坤城臉書今天（25日）凌晨卻突更新：「人都死了，誰再報導我的八卦，我就每天晚上去叫你起床尿尿。」暴走發文讓人震驚。

李坤城臉書今凌晨卻突更新：「人都死了，誰再報導我的八卦，我就每天晚上去叫你起床尿尿。」疑似是在警告尊重已故的人，暴走發文讓人震驚，網友則留言：「請不要幫李坤城說話，讓我們好好回憶屬於他的園地。」

李坤城臉書突更新。（圖／李坤城臉書）

李坤城對抗病魔211天，最終仍不幸在上個月離世，享壽66歲，李坤城兒子和小40歲遺孀林靖恩陪在他身邊，遵照李坤城生前交代，不辦告別式也不會有公祭，並以基督教儀式、海葬方式送別李坤城。

林靖恩悲痛希望兩人來生再續緣，還表示，李坤城離開前不忘叮嚀她「做事不要衝動、脾氣不要這麼差」。李坤城的兒子則在臉書曬父子合照，並寫下李坤城代表作《心肝寶貝》的歌詞「輕輕聽著喘氣聲 心肝寶貝兒子」，字句令人揪心。