開元食品攜手旭酒造株式會社，獻上重磅盛宴「獺祭之會」頂級餐酒會，旭酒造社長櫻井一宏更親自來訪台灣與粉絲們歡聚一堂。（開元食品提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

睽違3年，開元食品攜手旭酒造株式會社，將於6月2日獻上「獺祭之會」頂級餐酒會，今年首度移師台中，帶來多款人氣經典酒款，旭酒造社長-櫻井一宏更親自來訪台灣；此外，旭酒造首次在台公開最新酒款「新生獺祭 23」、「100％ 遠心分離二割三分」與大家見面，活動現場還備有「獺祭 磨之先驅」、「獭祭 本格梅酒」等珍稀夢幻酩酒，給粉絲帶來多元體驗。

根據「日本清酒在台市場調查分析」報告顯示，過去5年日本酒進口數量及平均單價均明顯成長，加上飲用族群也愈加年輕化，對清酒表現出明顯的興趣與鑑賞能力。獺祭成為台灣消費者喜愛的品牌之一，新冠疫情重創全球三年，以往每年在台舉辦的「獺祭之會」被迫暫停，直到今年疫情解封，才有機會再次登場。「獺祭之會」讓粉絲不需要走訪日本，在台灣即可品嚐限量珍品酒款。活動發布線上限量席次預購後，迅速熱銷一空。

今年「獺祭之會」首次移師台中，與在地頂級潮粵餐廳-頂粵吉品合作，突破傳統清酒搭配日本料理的框架，挑戰清酒與中國傳統八大菜系的潮州菜做出完美組合，為佳餚酩酒注入更多趣味與驚喜。此次餐酒會由頂粵吉品主廚團隊進行菜餚設計，以不油膩、不添加過多調味料的方式呈現潮州菜的精髓，特別是頂粵招牌菜色-皮薄肉嫩的「頂粵片皮鴨」，將鴨皮飽滿的油脂的香氣與獺祭相融合，展現獺祭與佳餚的完美配搭。

旭酒造四代社長櫻井一宏也首次在台灣公開介紹最新酒款「新生獺祭 23」、「100％ 遠心分離二割三分」，以及活動現場最知名的珍稀夢幻酩酒「獺祭 磨之先驅」、「獭祭 本格梅酒」等酒款，都是2023年獺祭之會的重要亮點。

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