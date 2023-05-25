財團法人全聯慶祥慈善事業基金會重視及關注於醫療物資方面的協助，一口氣捐贈台北榮民總醫院新竹分院弱勢病患紙尿褲420箱、看護墊210箱，近日北榮新竹分院院長陳曾基特頒感謝獎牌，由全聯慶祥基金會執行長張宜君代表接受。

全聯慶祥基金會因應台灣高齡化社會，年長者的長期照顧需求逐年增加，多數家庭無力負擔相關費用，因此基金會除了捐贈醫療物資外，為擴大幫助各地的經濟弱勢民眾，基金會除現有實物捐贈，另於全台1145家全聯門市設有急難救助申請，讓3個月內有急難需求的民眾，能夠至門市尋求協助，並由在地專業社工訪視評估，緩解生活的困窘。

陳曾基感謝全聯慶祥基金會長期以來對偏鄉醫院的捐助，支持院方深耕新竹縣偏鄉醫療，守護竹東周邊鄉鎮及原鄉包括五峰鄉、尖石鄉居民的健康。因有全聯慶祥基金會的長期支持與協助，使得院方得以照顧及幫助更多的人，將專業、愛心與責任發揮的更大。

全聯慶祥基金會秉持著企業關懷、企業社會責任、永續經營的理念，愛心公益14年，不間斷地捐助北榮新竹分院弱勢病患需要的醫療物資，於公益上有著長期規畫且對社會付出具體的貢獻，讓愛綿延在社會上，友善陪伴弱勢族群一同走過人生低潮。