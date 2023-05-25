陳寶郎表示，回顧今年第一季，因為全球通貨膨脹、大陸疫後復甦比預期慢、美國升息，以及烏俄戰爭等，加上國際上充斥很多不穩定的政治因素，故想當然爾第一季表現一定不會好。他進一步說，先前原油價格一直掉，到了約3月時布蘭特原油只剩下美金73元，故當時OPEC眼見苗頭不對，決議在5月1日減產，加上俄羅斯本來就說要減產，所以總計OPEC加上俄羅斯在今年5月1日起共減產165萬桶，但其實台塑化在第一季的表現並沒有想像中的差，稅前獲利還有53億元，不過，「當然並不滿意」。

陳寶郎談到，本來預計第二季會轉好，但是情況反而變差，原油減產下應該價格要漲，到截至今日，布蘭特原油價格掉到約76元，在5月減產後油價只是有慢慢回溫。以台塑化來說，預期第二季煉油部分，原油、價差慢慢再回升，所以第二季煉油非常辛苦，加上煉油量提升很多，所以台塑化5月煉油事業會虧損，但預期原油價格在今年年底有機會拉到逾80美元，情況會慢慢好。

陳寶郎也談到台塑化一大擔憂，那就是烯烴(Olefins)，他說，烯烴今年還是很糟糕，加上亞洲總計有650萬噸的新產能，所以可以預見今年到年底都不回很好，至於何時有轉機，主要要看大陸需求拉上來多快，因台灣很多石化產品都是銷大陸。

整體來說，陳寶郎認為，第二季的獲利不會比第一季好，台塑化4月有賺錢，但5月會虧損，儘管6月會再回溫，但回溫程度和原油價格有關係，國際局勢不是可以掌控得。整體來說，「台塑化今年不樂觀，但是煉油事業會好轉」。