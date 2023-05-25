張景嵐受邀擔任《誰來晚餐14》節目嘉賓。（公視提供）

張景嵐（中）拜訪同樣熱愛照顧他人的益祥一家。（公視提供）

女星張景嵐近年除了節目主持外，也有多部戲劇作品，還斜槓當起老闆。她日前上公視《誰來晚餐14》，分享剛入行當模特兒時，因工作需要常穿著比較暴露，讓父母一度擔心女兒會走偏，由於外型亮麗、有著S級的曼妙身姿，遇過瘋狂粉絲用「結婚證書」示愛，令她十分難忘。

張景嵐柔弱外表底下其實藏有強悍個性，身為家中排行老大，底下還有2個妹妹，因為父親工作忙碌的關係只有假日才能回家，她以「長女如父」的角色來保護家人，她說：「每個人付出愛的方式不一樣，有些人是一起玩樂或是陪伴，而我自己付出愛的方式是照顧別人，但是前提是對方需要；對方覺得溫暖，我自己也會覺得很有愛。」

但父母較於保守的關係，張景嵐當初剛入行成為模特兒時，因為工作需要常穿著比較暴露，一度擔心女兒會走偏。為了消除父母的擔憂，張景嵐花了很長一段時間說服他們：「我當時就找了很多很有質感也是很紅的女藝人，他們可能稍微穿的比較少的照片給我爸媽看，跟他們解釋這是過程，這就只是作品的一種，才成功讓他們放下心來。」

進入演藝圈後，張景嵐深受許多粉絲喜愛，還曾遇到瘋狂粉絲示愛，「有次去牽車時發現雨刷上夾了一封信，我原本還覺得寫小卡片很溫馨，結果沒想到一打開竟然是一張已經簽好對方名字的結婚證書，旁邊還有一條求來的紅線。」

這份意想不到的禮物讓張景嵐一陣困惑，當下四處張望想知道對方是誰。張景嵐事後聽有看到那名粉絲的警衛大哥說，其實那位粉絲沒有惡意，只是比較內向才用這種方式表達對偶像的喜愛之情，這次的經驗也讓張景嵐相當印象深刻。