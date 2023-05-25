彭佳慧將於客家製譟一連演唱多首客家歌。（客家電視提供）

客家電視舉辦的「客家製譟」演唱會卡司堅強，邀來入圍本屆金曲獎最佳客語歌手、最佳客語專輯和最佳年度專輯3項大獎的歌后彭佳慧與金曲歌王羅文裕同台獻唱。幽默的羅文裕則透露因為這次的演唱會，在練習時遇見了讓他心動的新對象。

正當眾人驚呼時，羅文裕趕緊解釋，「團練時跟吉他手借吉他，沒想到彈的時候聲音狀態非常好，而且手感極佳，果然有30年的歲月累積，本來想橫刀奪愛，不過它的主人說30年的感情可不是說斷就斷，只好忍痛婉拒我啦。」

談到這次「客家製譟」亮點，彭佳慧偷偷地說：「最有意思的是《天公落水》，這首歌對客家人來說極具代表性，對非客家族群來說傳唱度也很高，演唱會中將加入海內外鄉親跟我一起大合唱，我覺得很有意義，就像我們現在正努力把客語歌讓更多人聽到一樣。」

她還透露了她與客家電視台的淵源，「客家電視剛成立的時候，我有短暫主持過《IQ大挑戰》這個益智節目，現在我也出了一張客語專輯，能在『客家製譟』中演出，感覺超酷、超興奮的，最酷的就是我從頭到尾都唱客語歌啦。」她也補充說，「這算是我發行客語專輯後，第一次在這麼盛大的演唱會唱客語歌，雖然之前在自己的演唱會上有唱過，但只有一兩首。這次身負重任唱了很多首，而且跟眾多優秀的客語歌手同台，又是自己的創作，實在是興奮多過於緊張。」

羅文裕也不忘心繫本次演出：「製作人巧思安排把黃連煜老師的〈日出〉和顏志文老師〈亻厓教你唱山歌〉合在一起。因為這兩首歌都有唱到天亮的意思，我希望讓大家知道客語音樂也能讓你HIGH到天亮，也希望藉此向前輩致敬，讓我可以繼續發掘客語音樂的新面貌，當然也會跟彭佳慧同台合唱〈你的名字像一首詩〉。」

最後，羅文裕也說：「這次就是場大派對，不同世代的客語音樂人齊聚一堂，就像演唱會名字一樣，讓客語音樂的聲量，被更多人關注」。「客家製譟」演唱會6月17日在台北流行音樂中心舉行。