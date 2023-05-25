台中市北區某大賣場日前發現有發霉雞蛋在架上販賣，昨經衛生局稽查確認為泰國進口蛋，目前均已下架。農委會表示，已要求業者加強相關洗選作業流程管理，確保食品安全。

農委會表示，進口雞蛋依進口來源國不同航程需時約1日至35日不等，雞蛋冷藏保存效期為90天，為確保品質均以冷藏貨櫃方式運輸，進口後即配送到洗選廠經回溫、洗選、風乾、篩選後包裝，並依規定標示產品品名、生產者、製造日期(洗選包裝日期)、有效日期及原產地國等產品資訊，即配送上架販售，進口蛋洗選流程與國產洗選蛋一致。

針對雞蛋為何會發霉，農委會說，進口蛋經再洗選作業流程前，雞蛋需回溫避免雞蛋本身溫度與外界環境溫差，造成水氣凝結於蛋殼表面，若蛋殼表面於未完全風乾條件下即進行包裝，則易造成發霉現象，為避免此現象發生，已要求洗選業者進行改善，並應特別注意回溫及風乾之控管，以確保產品品質符合食品安全。

農委會另指出，通路販售進口雞蛋與國產洗選鮮蛋的標示差異為國產洗選鮮蛋之蛋殼需逐顆依規定噴印來源畜牧場等溯源資訊編碼，消費者如發現或購買到有瑕疵的產品，可依消費者客訴管道向販賣業者或生產業者反應，以有效立即處理。