在感情中最怕就是被對方欺騙，《搜狐網》點名獅子座、天蠍座及處女座最不容易被騙，獅子強勢、天蠍理性、處女觀察入微，因此不會掉進對方設下的套路。

▍獅子座

獅子座天生較強勢，說話、做事喜歡直來直往，討厭拐彎抹角，痛恨虛偽，在獅子座面前玩套路如同在關公面前耍大刀，他們對此不屑一顧；獅子座喜歡真心誠意的人，想得到他們的心，一定要拿出誠意，不要欺騙或隱瞞，也絕對不要糊弄他們。

▍天蠍座

天蠍座較理性，一眼就能看透對方的虛偽和套路，並直接戳破謊言，幾乎沒有人可以欺騙得了他們；天蠍座聰明、理性、頭腦清晰，想和天蠍座談戀愛，不要和他們玩套路，因為一定逃不過他們的雙眼。

▍處女座

處女座對人充滿不信任感，隨時與人保持距離，想要欺騙他們很難，因為他們幾乎不會讓人接近；處女座觀察入微，從一個表情、小舉動就能猜到對方目的，想和他們戀愛一定要拿出真心。

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