台灣被認為是「行人地獄」，交通問題亟待改善。教育部今天提出3個行動方案，包含學校教育的「交安教育向前行」，以及社會教育的「村里來開講」與「停讓你我他」，期透過扎根學校交通安全教育、推動路老師深入村里宣導以及推廣停讓文化運動，從小養成以人為本的交通安全觀念。

為推動行人優先的交通安全環境，行政院指示交通部邀集內政部、教育部等單位，共同推動「行人優先交通安全行動綱領」，其中教育面向由教育部協助統整後，推出3個行動方案。

每個人都是行人、每個人也可能是駕駛人，以人為本，行人優先的觀念要深植每位國民，必須從學校教育向下扎根，因此交安教育向前行方案是由教育部與交通部共同合作，以「行人優先、停讓文化」為重點主軸，持續推廣交通安全教育課程模組。

教育部為協助交通安全教育課程模組的推廣，111年已辦理研習41場次、製作教材包3單元以及10支教學影片，112年將持續製作教材包5單元、規畫拍攝5支交通安全影片，以及辦理36場次研習，各地方政府也將檢核各校交通安全教育納入學校課程總體計畫的情形，以促使各校落實推動分齡分眾的交通安全教育，讓尊重行人、禮讓行人的觀念逐步養成。

至於社會教育部分，則是由交通部會同教育部、衛福部、經濟部、勞動部及國科會等部會，合作推動「村里來開講」、「停讓你我他」2方案，規畫辦理1500場路老師宣講，其中500場更深入村里進行宣講，並使用網路、廣播、電視等多元管道來宣導停讓文化。

教育面向的行動方案將由教育部、交通部會同相關部會、地方政府、民間單位，中央與地方共同努力，公私協力，透過學校教育及社會教育，藉由扎根學校交通安全教育、推動路老師深入村里宣講，以及推廣停讓文化運動，以形塑以人為本、行人優先的優質交安文化。