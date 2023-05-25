影帝秦漢之子孫國豪2018年和網紅楊泊霓（Nini Yang）迎接愛女Serena，兩人目前尚未登記結婚。隨著夏季的到來，楊泊霓換上比基尼，修長又有胸的身材，讓網友直呼：「真正福利。」

楊泊霓擁有178公分的名模身高，學生時期開始經營部落格，後來轉戰到臉書、IG和小紅書，今年更進軍服裝市場，創辦品牌NINI STUDIO，成為老闆娘。近日氣溫持續攀升，楊泊霓在社群平台祭出福利照，只見她現身大湖公園，留著黑色中分長髮，身穿寶藍色的比基尼，胸前深U和扣環設計，東西半球若隱若現，下身則穿著高衩泳褲，ㄦ字腰、修長美腿一覽無遺，更厲害的是，她的小腹幾乎平坦，完全不像生過小孩，保養功力驚人。

這組照片讓網友大飽眼福，紛紛留言誇讚：「妳太適合夏季」、「我愛NiNi」、「真正福利」、「女神～好美」、「超性感」。事實上，楊泊霓屬於人人稱羨的吃不胖體質，身高178公分、體重一度只有53公斤，有時會被一些網友提醒不要再減肥甚至叫她看醫生，不過楊泊霓表示：「認識我的人都知道我吃飯超快又超多，因此心裡清楚自己的狀況。」

某一天，楊泊霓發現自己又瘦又無力，不但可以穿童裝，手臂還細到常被朋友開玩笑說小心快斷了，才開始接觸運動和健身，當時她把某位健身部落客當作目標，很愛看對方的健身教學，想不到有天該部落客自爆有隆乳、打電波和拉皮，楊泊霓雖認為沒有絕對的是與非，但仍感到很失落，同時呼籲女孩們要喜歡自己的身體、不要錯誤節食，不要盲從跟風時下流行的審美觀。