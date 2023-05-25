蘋菓西打日前因出現不明白色沉澱物，桃園市衛生局進行稽查抽驗，結果出爐竟驗出黴菌酵母菌，已下令限期改正，業者最高恐面臨2億元罰緩。平鎮廠近期又被爆料生產線斑駁、天花板有黴菌，衛生局證實此事，並表示廠內2條產線停工中。

生產知名飲品蘋菓西打的大西洋飲料公司平鎮廠日前遭投訴，指稱生產的飲料有不明白色沉澱物，4月1產線被停工，而市售食品通路自4月23日不得再販售1250ml和2000ml。豈料平鎮廠又被爆料，生產線有裸露、管線斑駁等情形，恐汙染產品，不僅如此，外傳有民眾反應600ml的蘋菓西打也發現沉澱物。

對此衛生局回應，新北市衛生局於5月18日來文通知，稱4月21日在新北市售通路抽驗的蘋果西打產品檢出沉澱物，為此市府於5月19日再度前往大西洋平鎮廠查核，現場發現2、3號生產線有裸露、天花板有霉斑及管線斑駁，恐有汙染食品的疑慮，因此依食品安全衛生管理法第41條規定，命暫停作業至改善完畢。

「驗出黴菌酵母菌！」衛生局坦言，4月稽查抽驗1250ml及2000ml共6件，結果驗出黴菌酵母菌，該項產品至今廠方及衛生單位無接獲消費者投訴飲用後有酸敗或腸胃症狀等情形，按食藥署函釋依食品良好衛生規範準則的原則，市府進行廠內查核，針對不符合規定部分經命限期改正，屆期不改正者，違反食安法第8條第1項規定，依同法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，有民眾稱在新北風景區有看到蘋果西打600ml瓶底有混濁物，衛生局表示，目前該投訴案件至今未接獲新北市衛生局來文。