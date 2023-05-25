近期，重慶、深圳等多地出現房產仲介聲稱買房可以做到「負首付」（頭期款）。例如房產價格520萬元（人民幣，下同），但可向銀行貸款570萬元，這樣購房人不僅不用付無需付首付，還能拿到50萬元作為裝修費。據中國證券報報導，通過開發商返首付、做高合約價等方法，一些房產看似可以「零首付」甚至「負首付」但也面臨財務稅務和法律風險。

對此等行銷亂象，大陸監管部門也積極出手。日前，廣東省惠州市惠陽區住建局印發通知指出，將在全區範圍嚴查首付貸、返首付、零首付，以及發佈虛假違法房地產廣告、捏造散佈不實資訊等違規銷售行為。

「首付負1萬元！沒錯，不需要首付還能再拿1萬元。」這是重慶巴南區一位房產仲介的推薦語。近日，在多個社交平台上出現了類似的行銷話術。

據業內人士介紹，無論是負首付、零首付、低首付的操作方法都很類似。一來是開發商通過首付分期、返首付等形式減輕購房人首付壓力，二是開發商通過做高合約價，幫助購房人獲取更高額度的銀行貸款。若開發商返還資金超過首付款，或銀行貸款金額超過房產原價，「負首付」就實現了。

而日前蘇州市某樓盤也打出零首付、拎包入住的廣告；另外像合肥長豐的樓盤上坤晶萃四季也喊出「零首付、準現房、置業大合肥」廣告引起當地房市議論。

也有民眾透露，實現「負首付」有時還需要借助經營貸的力量。由於經營貸比房貸便宜，深圳房貸首套利率是4.6％，經營貸利率是3.5％到3.8％。購房人需要提前準備徵信報告和銀行流水、收入證明等，甚至要配合註冊個公司。

多位業內人士向記者表示，「零首付」更多是一種促銷手段，其實對購房者並沒有實際優惠，反而還會加重購房者的負擔，且此類行銷行為涉嫌違法違規。