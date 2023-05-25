高雄市宣布推動「獎勵容積」、「設置平台」、「租金補助」三大策略，落實亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄去年11月啟用「亞灣2.0」計畫，將43.54公頃的國營事業土地都市計畫變更，推動亞灣5G AIoT創新園區。高市府今宣布推動「獎勵容積」、「設置平台」、「租金補助」三大策略，落實亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案，吸引IC設計、金融科技創新、智慧港灣等產業研發中心與人才量能群聚，成為企業集團旗艦中心聚落、新南向戰略基地。

高雄市都發局長吳文彥表示，亞灣2.0都市計畫細部計畫已於上月17日公告實施，如特貿區土地於產業使用達基準容積70％，得允許剩餘基準容積30％作為住宅，對於投資營運總部及其附屬設施或投入策略性產業發展者，則適度給予20％容積獎勵，讓亞灣2.0在產業發展主軸下，也能兼顧企業安家與整體財務投資營運。

吳文彥指出，為能夠攜手國公營事業地主共同推動，已於今年3月函頒「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」，層級整合經發、捷運、地政、財政等機關，共同與台灣港務公司、中油、經濟部加工區管理處等通力合作。

都發局表示，在平台媒合確認產業投資意向及項目計畫後，除可以適用都市計畫獎勵容積外，也會透過招商融資利息、房地租金補助等誘因，共同促成企業集團旗艦中心群聚落腳，設立如區域應用服務、技術創新研發及人才培育等產業中心，藉此吸引產業人才。

都發局指出，本次亞灣2.0細部計畫調整，包含因應企業及人才進駐，特貿區住宅比例適度放寬；鼓勵企業投資營運總部及其附屬設施，適度給予容積獎勵；在臨水岸公園及85米退縮帶等，以開放多元休閒使用項目；另在都市設計基準，則透過立體通廊系統，串接捷運場站、開發基地與水岸遊廊地帶，並設置夜間照明規範，營造日夜間水岸遊憩環境。

都發局補充，目前590公頃多功能經貿園區正進行都市計畫通盤檢討作業，也會參酌亞灣2.0細部計畫土地使用管制與都市設計基準，如因應產業開發需求、產住合宜發展比重、水岸公園開放多元使用等，亦會蒐集公民或團體座談相關意見檢討規畫，預計下半年辦理通盤檢討草案，公開展覽事宜。