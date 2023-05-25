致伸下午召開董事會，新任董事長預計由原策略長杜家濱升任！

致伸科技2022年合併營收達新台幣792.4億元，較2021年營收716.5億元，年成長11%，表現亮眼。受惠於產品組合優化，毛利及營業利益得以持續推升，毛利率及營業利益率分別達13.86%及4.22%，年增0.77個百分點及0.29個百分點。歸屬於母公司業主淨利為新台幣27.43億元，較去年成長19%，每股稅後盈餘（EPS）達6.1元，創集團歷史新高。同時，股東常會決議通過盈餘分派案，每股將配發現金股利3.9元，現金股利創下歷史新高，配發率達64%。

致伸科技持續投資新產品及新技術，三感合一（聲學、視覺及人機介面）的產品整合應用為公司核心，面對國際局勢與供應鏈的變化，公司秉持經營韌性，優化產品組合並提升產品附加價值，拓展車載、智慧工業物聯、智慧安控、智慧門鎖、專業與汽車聲學等產品，站穩競爭利基，進而推升毛利及獲利成長。

在全球佈局方面，致伸科技持續以「臺灣研發、智慧製造、全球運籌」之宗旨服務全球顧客，其中台灣竹北創新中心預計將包括先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心。而在全球製造佈局上，除了中國大陸之主要生產基地外，持續深化泰國製造基地的生產，同時今年度亦將在北美投資設廠，達到區域化服務客戶的目的。