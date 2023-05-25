半導體設備廠愛德萬測試（Advantest Corp）飆漲15.79%，在族群中表現最佳。稍早前輝達（Nvidia）在盤後發布的財報和財測令投資人大為驚豔。
愛德萬測試可望在今天創下2019年7月以來最大單日漲幅。
另一家晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron Ltd）漲2.55%。
電商平台樂天（Rakuten Group Inc）在為其新股發行定價後，股價上漲1.54%。該公司表示，增資所的資金將用於擴大行動事業。
由於企業獲利強勁、晶片投資增長，以及解除防疫限制有利民間消費，近來日本股市表現優於其他主要市場。根據日本財務省的數據，截至5月20日當周，外國投資人買超日股8675億日圓（約64.2億美元），高於前一周的買超8089億日圓。
Rakuten Securities首席策略師Masayuki Kubota表示，外國投資人正在買的是日本股票、而非美國股票。因為銀行業的問題、金融環境緊縮和債限問題，美國經濟狀況不是很好。但在日本，隨著國家重新開放，服務業現在看起來非常強勁。此外，製造業也正在復甦，尤其是半導體產業。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。