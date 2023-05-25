半導體設備廠愛德萬測試（Advantest Corp）飆漲15.79%，在族群中表現最佳。稍早前輝達（Nvidia）在盤後發布的財報和財測令投資人大為驚豔。

愛德萬測試可望在今天創下2019年7月以來最大單日漲幅。

另一家晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron Ltd）漲2.55%。

電商平台樂天（Rakuten Group Inc）在為其新股發行定價後，股價上漲1.54%。該公司表示，增資所的資金將用於擴大行動事業。

由於企業獲利強勁、晶片投資增長，以及解除防疫限制有利民間消費，近來日本股市表現優於其他主要市場。根據日本財務省的數據，截至5月20日當周，外國投資人買超日股8675億日圓（約64.2億美元），高於前一周的買超8089億日圓。

Rakuten Securities首席策略師Masayuki Kubota表示，外國投資人正在買的是日本股票、而非美國股票。因為銀行業的問題、金融環境緊縮和債限問題，美國經濟狀況不是很好。但在日本，隨著國家重新開放，服務業現在看起來非常強勁。此外，製造業也正在復甦，尤其是半導體產業。