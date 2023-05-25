長榮航空明（26）日凌晨零時起至6月12日在官網舉行夏季線上旅展，共規劃33個航線優惠票價，2024年1月13日前出發（北美航線是2023年12月31日前出發）最低只要3231元起（未稅）；長榮航空無限萬哩遊會員購買成人機票可享最低83折購票優惠。

旅展特惠包括桃園-宿霧5415元起、桃園-沖繩6984元起；桃園-香港5063元起、桃園-澳門3231元起；桃園-河內4998元起、桃園-杭州6984元起；桃園-首爾8730元起，桃園-東京1萬1423元起。歐洲航線優惠包括桃園-米蘭2萬4735元起、桃園-巴黎2萬6190元起、桃園-維也納2萬4735元起。以上是未稅價格。

北美航線桃園-舊金山3萬648元起（含稅）、桃園-洛杉磯3萬2904元起（含稅）。

長榮航空無限萬哩遊會員可於今（25）日在長榮航空官網「會員優惠購票專區」享有指定航線成人機票專屬購票優惠，最低83折起。

長榮航空夏季線上旅展也攜手旅行社推出機加酒自由行，長榮大旅行家精選旅行社推出奢享香港3天2夜自由行再送下午茶套組，及「香港有禮」旅客消費優惠券，可於指定餐廳、酒店享用迎賓飲品、港幣100元現金券，可在香港超過120個景點及商店使用，還可兌換精選獎賞，詳見https://www.promotions.com.tw/eva-hk2023/?r=e6QHiDt。

長榮航空也與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」團體精選行程，漫遊法國羅亞爾河8日6萬7900起、英法雙國好事成雙10日10萬9900起，詳見https://www.promotions.com.tw/eva_tte/。

實體旅展2023台灣觀光博覽會於5月26日至5月29日於台北世貿一館舉辦，2023高雄國際旅展於6月2日至6月5日於高雄展覽館開展。