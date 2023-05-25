屏東鹽埔鄉24日發生一起驚悚車禍，32歲黃男駕駛砂石車與1輛小客車對撞，疑因撞擊力量過大、導致小客車瞬間成廢鐵翻覆路旁田溝。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東鹽埔鄉24日發生一起驚悚車禍，32歲黃男駕駛砂石車與1輛小客車對撞，疑因撞擊力量過大、導致小客車瞬間成廢鐵翻覆路旁田溝。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東鹽埔鄉24日發生一起驚悚車禍，32歲黃男駕駛砂石車由東往西行經屏28鄉道時，在德二街路口與1輛小客車對撞，疑因撞擊力量過大、導致小客車瞬間成廢鐵翻覆路旁田溝，所幸27歲楊姓小客車駕駛無生命大礙，但身體多處擦挫傷、身體虛弱還在醫院救治；警方表示，雙方駕駛酒測值都為零，肇事原因釐清中。

里港警分局指出，24日早上10點25分獲報，鹽埔鄉德二街與屏28鄉道有交通事故，員警到場後發現，楊男駕駛的小客車與黃男駕駛的砂石車在無號誌的十字路口發生對撞，導致楊男連人帶車翻覆路旁的田溝，且疑因撞擊力量過大，導致小客車瞬間成廢鐵，所幸楊男早就被救出，意識清楚、無生命大礙。

警方表示，楊男身體多處擦挫傷，被救起時很虛弱，目前還在醫院救治，而雙方駕駛的酒測值都為零，肇事原因尚待釐清中。

警方說，駕駛人對於無號誌路口的路權規定要有所瞭解，如造成交通事故，違反路權規定不但要負擔較高的肇事責任，也要依道路交通管理處罰條例處以罰鍰，千萬要小心謹慎。