新竹縣政府在教育部協助下，去年完成班班有冷氣目標，提供學子舒適的學習環境。鑑於早年由家長會募款安裝的冷氣已經老舊，縣府在2023年度特別編列預算補助34所國民中小學汰換裝設達9年及新設校的冷氣，共計378台，預計今年底安裝完成，進一步優化學習環境。

縣長楊文科表示，縣內121所國中小去年獲得教育部補助8.19億元，安裝了5934台冷氣，並展開學校太陽能光電、EMS能源管理系統等工程，學子們在清涼舒適的環境學習，除了提升專注力和學習力跟著提升，對節能減碳、不浪費資源有更深入的認識。這次進行冷氣換新，也期望優化學習環境、節省能源。

教育局指出，縣府編列2686萬4000元推動老舊冷氣汰換及新設校冷氣裝設，同時補助學校局部電力系統工程改善及能源管理系統建置，預計於2023年底完成裝設，明年夏天就可使用新的冷氣。

教育局長楊郡慈表示，炎熱夏季各校得依教育部公布之「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」基準開啟冷氣，學校冷氣電費及維護費部分，只要學生在校作息時間內，由政府全額補助。教育局也在9-10月間調查學校各校用電情形，假如現行補助冷氣電費不足，將以太陽能光電回饋金籌措經費補助，不會另向學生收取電費。