許多人都會買新鮮蔬菜回家放冰箱，但久了又怕營養流失，而冷凍蔬菜雖方便，但聽說營養價值低？榮新診所營養師李婉萍表示，其實這是錯誤觀念，她說蔬果從被收穫的當下，維生素和抗氧化物就已逐漸流失，冷凍蔬菜在冷凍之前會先殺菁川燙，讓植物中的酵素先暫停，避免持續的氧化。另外，她也提醒，冷凍蔬菜不需解凍，直接烹調加熱即可，能避免營養被破壞。

營養師李婉萍在個人臉書專頁發文，破解常見冷凍蔬菜迷思。她表示，冷凍蔬菜比較不營養是錯誤的觀念，其在冷凍之前會先殺菁川燙，讓植物中的酵素先暫停，避免持續的氧化，雖然過程中會失去部分維生素和礦物質，但就如同一般煮菜烹調也會流失部分營養。

李婉萍進一步提到，若冷凍環境與運輸過程都能維持良好品質，保存半年以上的保鮮期是沒問題的。她更說，曾有研究指出，冷凍青花椰菜甚至還能比放在冰箱3～7天的蔬菜，維持更多的營養價值。

至於，市售的冷凍蔬菜是否可以不用清洗？需要解凍再吃嗎？李婉萍說明，冷凍蔬菜到賣場前已經洗過了，因此買回家後就不用再清洗。她並提醒，冷凍蔬菜也不需要解凍，直接烹調加熱即可，能避免營養被破壞。

另外，如果遇到蔬菜買多了，放冰箱又懶得煮的情況，是否可先燙過再冷凍保存？營養師李婉萍表示，原則可以，只是顏色與口感會改變，因此，實際做成冷凍的蔬菜品項並不多。除了三色蔬菜、花椰菜外，四季豆、毛豆也可以做成冷凍蔬菜。