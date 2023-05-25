南消第二大隊每年透過教育訓練，提升隊員到院前緊急救護的能力。（南市消防第二大隊提供／張毓翎台南傳真）

第二大隊救護教官及衛生局講師講授救護車內照護等實務課程。（南市消防第二大隊提供／張毓翎台南傳真）

緊急救護案件勤務量繁重，台南市消防局第二大隊每年透過教育訓練，提升隊員到院前緊急救護的能力，今年1到4月救護技術執行非創送醫低血壓及低血糖案件IV(靜脈)注射成功率大幅提升至76.32％；另非創傷OHCA送醫案件TP(高級救護技術員)給藥成功率，也達到88％。

南消第二大隊23日至26日分2梯次辦理救護技術員繼續教育訓練，並由第二大隊救護教官及衛生局講師講授救護車內照護、精神異常患者評估處置、道路交通事故救護、呼吸困難及氣切患者處置、溺水、OHCA處置、愛滋病防治教育訓練、骨折出血處置及拒送患者處置原則等實務課程。

除了以簡報講解授課外，並實際操作包紮急救等流程，此外第二大隊也邀請高雄榮總台南分院骨科主任陳建宏授課，分享在臨床上治療高齡骨科患者的經歷，強調肌力訓練在預防醫學的重要性，對於消防人員重勞力且易有職業傷害的勤務特性，亦提供健康觀念。

第二大隊大隊長王騰毅說，消防人員不論救災及救護技能都需與時俱進，尤其緊急救護案件為消防局目前最大的勤務，對於緊急救護的服務品質，需要更加自我提升，且對於曾發生訴訟的案件，希望隊員藉由教育訓練，可加深觀念並引以借鏡，確保自身安全及權利。