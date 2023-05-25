其陽也開發雙向式浸沒水冷解決方案，為AMD最新雙EPYC平台提供最佳的散熱方案，除可提高能源密度以外更可以有效降低冷卻的能耗，電源使用效率（Power Usage Effectiveness；PUE）接近1，打造符合ESG目標的永續智慧網路解決方案。其陽還提供具有增強數據傳輸效率的平台以及Trusted Secure Boot的網路安全解決方案。更提供加解密加速卡，降低CPU負載且具成本效益，能被輕鬆快速的整合進既有系統。其陽提供更快、更安全的網路設備，以滿足各類型市場在鞏固大數據的運算需求。