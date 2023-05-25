其陽也開發雙向式浸沒水冷解決方案，為AMD最新雙EPYC平台提供最佳的散熱方案，除可提高能源密度以外更可以有效降低冷卻的能耗，電源使用效率（Power Usage Effectiveness；PUE）接近1，打造符合ESG目標的永續智慧網路解決方案。其陽還提供具有增強數據傳輸效率的平台以及Trusted Secure Boot的網路安全解決方案。更提供加解密加速卡，降低CPU負載且具成本效益，能被輕鬆快速的整合進既有系統。其陽提供更快、更安全的網路設備，以滿足各類型市場在鞏固大數據的運算需求。
其陽打造安全高速平台 搶攻多元智慧網路應用
網通資安設備提供商其陽科技，因應終端實時運算之需求，將在台北國際電腦展打造安全高速平台，提供客戶更快更穩定更安全的網路傳輸以及更高的算力，包括具備良好擴充性之網路平台（相容各式網卡、加速卡），除可支援到雙CPU的高速算力以外，亦兼顧佈署邊緣運算的小體積需求，可有效滿足密集型應用及創新邊緣智慧應用等多元智慧網路應用需求。
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