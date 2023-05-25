台灣啦啦隊女孩的文化最近紅到日韓，連韓媒都撰文分享台灣的啦啦隊現象，而由林襄、李多慧等人加入的「Rakuten Girls」樂天女孩特別受矚，近日網紅「台南Josh」在直播時宣布舉辦樂天女孩總選舉，最後引來8千多名網友投票，結果出爐，第一名竟然不是林襄，也不是李多慧，由Yuri（陳怡叡）拿下人氣冠軍。

YouTuber「台南Josh」（本名：鄭毓倫），外號「國師」，平時以分享MLB和中華職棒的討論走紅，去年更歷經離婚風波。近日他在直播中提議要做樂天女孩的總決選，規則是預賽先將所有樂天女孩分為10組，每組前兩名可晉級，排名第三的10個人再分成3、3、4人，取前1、1、2名也可晉級；被選出的24人再另外分8組，每組取前2名成為前16強，而人氣相當旺的林襄在前16強時就被刷下來，令人非常詫異。

最後，由李多慧、Yuri、若潼和筠熹入選前四強，兩兩對決時，李多慧以6成票數贏過筠熹、Yuri以約5成9的票數擊敗若潼，而冠軍賽李多慧與Yuri對決時，Yuri的票數跑的超快，最後以7730張票、5成8的得票數贏過李多慧，讓網友直呼：「這是一個球賽不重要的夜晚啊」、「比比賽還精彩」、「籃籃聲請驗票」、「要比香的程度，林襄應該第一啦」。

Yuri最後成為樂天女孩總決選冠軍。（圖／中時資料照片）

而自從以李多慧加入樂天女孩後就話題不斷，起初傳出「后不見后」導致林襄沒跟李多慧同台，但兩人用行動表示並無心結，後來也大方同台應援，又因為李多慧實在跳得太專業、太好，最近琳妲便在影片中爆料大家為此都更加努力，籃籃笑說為了不變成伴舞、被說偷懶，每次工作時都更加用盡全力，Yuri更爆料林襄也為此豁出去，「她整個跳超高！」讓琳妲噴笑，最後對鏡頭表示：「謝謝多慧讓我們更進步！」