台積電大客戶輝達Q2展望超狂，激勵盤後股價一度噴漲28%，威力相當驚人，成為今天半導體最震撼大事。

英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）近日訪台，他喊話要超車台積電，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，英特爾市值只剩台積電四分之一，想超車很難，只是空話，輝達才是全球半導體霸主。輝達帶動AI產業鏈，老謝盤點台積電、創意、世芯等6檔都受惠。

謝金河在臉書發文指出，季辛格一向喜歡說大話，他日前受訪時提到「將擘劃三大策略，奪回全球科技制霸權」，這是季辛格的性格，但要超車台積電，恐怕沒有想像中那麼容易。

先不談技術能量，從市值背後代表的競爭力來看，謝金河分析，以前英特爾市值至少是台積電的一到兩倍大，現在只剩下台積電的四分之一，除非台積電被突發事件擊倒，否則看不出英特爾可以快速超車台積電的門道。

「到目前為止，台積電市值4674.59億美元，目前ADR盤後大漲7.09%，股價上漲至97.22美元，市值5045.7億美元。英特爾股價在29美元上下，市值1209億美元，只有台積電的四分之一，雙方差距愈拉愈遠，季辛格只剩下心戰喊話。」

謝金河說，英特爾眼前最直接的競爭對手超微（AMD），10年前市值只有英特爾十分之一，現在蘇姿丰領軍下，超微跟上輝達腳步，不斷向前奔馳，市值1743.5億美元，至少贏英特爾500億美元。今天超微盤後大漲10.43美元，領先差距又拉大。

他提到，這兩天，中國制裁美光，消息出來當天，美光股價一度下跌5%，現在盤後又來到69.02美元，又創了新高。其實美光在中國市占比已降到2%左右，這個制裁只是中國對美國的表態，影響不大。

倒是Open AI的力量愈來愈大，今天輝達盤後大漲26%，股價跑到386.25美元，市值高達9540.34億美元。

謝金河直言，黃仁勳領軍的輝達才是全球半導體產業真正的霸主，而季辛格說要當霸主，只是空話！

輝達Q2展望佳，股價噴出大漲威力驚人，也勢將帶動AI產業鏈。謝金河點名台積電是最直接受益者，台灣的IC設計業者創意、世芯都沾光，還有AI伺服器的緯穎、廣達、技嘉，連伺服器機殻業者也受惠。