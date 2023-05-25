新北市教育局今在新北市政府多功能集會堂舉辦111學年度適性生涯技藝領航表揚活動，新北市長侯友宜出席頒發新北技職界的市長獎，正德國中今年有6位選手獲競賽主題第1名，成績歷年最佳，其中分別獲得花藝、植物繁殖主題第1名的9年級連羽喬及蔡宜安是同班同學，兩人經常實地觀察植物，也一起鑽研花卉果樹的圖片，異口同聲說，唯有堅持，才不會辜負自己的初衷。

侯友宜表示，台灣最具競爭力的是專業人才，而人才培育奠基於教育，新北市以扎實技職教育策略，除4年8億翻倍投資技職教育，更推出全國首部「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書。

另更宣布「新北頂尖人才永續獎學金」計畫，凡國中技藝競賽前三名學生，在地就讀新北學校，每人1萬元，預計超過百萬獎學金，同時強調新北23所技職學校校校頂尖、首創金手培訓計畫及每年百名師生國際見學、百萬獎金推動技職雙聯學制、結合科大及產業推動升學就業邁向100％等，以優質教育品質，培養世界頂尖人才。

板橋國中9年級張聲佑同學從小受擔任廚師的父親影響，對餐飲有濃厚興趣，就讀國中後開始為家人下廚烹飪。他提到，培訓過程中常練到肌肉疼痛、切到手指，但在父親和師長的教導及鼓勵之下，持續努力，最終脫穎而出獲得中式麵食加工第1名。

從小是阿嬤帶大，就讀平溪國中9年級的李承霖在培訓過程中經歷多次挫折，但仍努力不懈爭取各種練習機會，甚至假日也在家反覆練習，最終獲得飲料調製實務主題第1名。他開心地說，自己最希望能親手幫阿嬤現場調製一杯飲料！

教育局長張明文表示，新北市積極推動技藝教育，開設國中技藝班、技藝性社團、新興產業試探及寒暑假育樂營等活動，每年提供超過4萬人次參加，全面落實孩子適性發展，培養專業技職人才。