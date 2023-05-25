面對各種謠言抹黑，獲國民黨提名戰台中第6選區立委的台中市議員羅廷瑋，25日秀出「查無犯罪紀錄」的證據回擊。（圖／羅廷瑋提供）

國民黨昨（24）日正式宣布提名台中市議員羅廷瑋挑戰台中市第六選區立委，羅今日上午召開記者會，除感謝黨中央給年輕人機會外，也趁機將這段時間的栽贓、抹黑一次澄清，強調面對謠言會請律師團直接訴諸法律，並呼籲檢調主動進行調查。

去年成功連任議員的羅廷瑋表示，他因自認資歷較淺，因此沒在日前登記參與立法委員初選，很感謝主席、主委、選策會委員、市長、其他議員、里長及選民的支持與肯定，但儘管自己並沒有登記，這段時間仍出現各種謠言與抹黑，讓他無法接受。

羅廷瑋透露，有謠言稱他逼迫團隊中的里長每月要給2萬元的回饋金，說他有小三、收回扣、賭博、酒駕、有黑道背景，甚至還稱有錄音檔、性愛影片，種種的不實指控已經傷害並嚴重影響到他的家人，因此不得不挺身而出。

「種種謠言都是企圖要抹黑我及團隊，害怕我出來參選立委！」羅廷瑋強調自己不畏戰、不懼戰也不會容忍，將請律師團直接訴諸法律控告假消息的傳播者，若檢調願意調查，也會提供相關證據，全力配合。

羅廷瑋說，若有機會成為立法委員，他的短期目標會是透過修法對性侵、虐童、詐騙、酒駕、黑槍等犯人加重刑責，再來則是要集思廣益，讓民眾渴望修正的法案一一落實，不讓法律為財團行方便之門。