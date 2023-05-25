受5月上旬乾旱影響，台南文蛤發生嚴重農損。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

農委會公告七股區、北門區、將軍區及安南區為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

受5月上旬乾旱影響，台南文蛤發生嚴重農損，農委會公告七股區、北門區、將軍區及安南區為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃補助11.8萬元；市府農業局提醒符合申請條件的漁民，於5月25日至6月3日期間，攜帶相關資料，向魚塭或養殖區所在地公所提出申請。

市府本月初接獲文蛤養殖戶反映災損，組成養殖技術服務團現勘，初步判斷5月上旬旱災，造成養殖水質鹽度升高及水質變異，使文蛤死亡率高於正常範圍。市府彙整災情後，函文建請農委會公告台南市文蛤養殖區為旱災災區，農委會24日公告台南七股區、北門區、將軍區及安南區文蛤為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

市府農業局表示，申請災損救助的漁民，記得攜帶身分證、印章、金融機構存款簿影本、養殖漁業登記證影本、養殖放養量申報書及水權證明影本等資料，向產區的所在地公所提出申請，例假日照常受理。

農業局說，申請低利貸款漁民，請自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。