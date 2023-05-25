徐新洋（右）和王子手腳俐落包裝麵包。（艾迪昇傳播提供）

綜藝大哥徐乃麟和愛妻開麵包店「可朗烘焙坊」，兒子徐新洋不但試吃給建議、幫忙想行銷點子，還找來好友王子（邱勝翊）擔任一日店長，王子說一開始以為徐新洋個性火爆，走搖滾路線，進一步了解才赫然發現，2人有不少共同興趣與話題，還因聊起「佛法」而破冰，變成演藝圈的好哥兒們。

徐乃麟過往經營過不少副業，徐新洋笑說，只要是爸爸開的店，自己若在台灣就會自動請纓當小幫手，他印象最深刻的一次是幫餐廳廚房切蔥花，「那時我應該是國小的時候，爸爸投資拉麵店，大概店裡生意太好，配料備不夠，爸爸在家中切蔥花，我看他忙不過來，就自告奮勇跟著切」。也由於有過往協助經驗，這回家中開麵包店，他跟著出謀劃策，才動念邀王子擔任一日店長。

徐新洋和王子2人住得近，某次共同朋友約打球，讓2人正式有交集，王子回憶在球場第一次看到徐新洋一頭長髮，臉部不太有表情，以為不好親近，2人打完球也沒有進一步深交，直到一起參加實境節目《全明星運動會3》，因為在車上不得已「尬聊」才發現很談得來。

徐新洋表示，有次《全明星3》訓練完，一起開車回家，卻不停繞錯路，多出1個多小時的車程，2人路上努力找話題，沒想到聊起人生觀，才發現平時都接觸佛法，順勢聊起靜坐、經文、心情轉化、提升自我等人生課題，一聊聊到不可收拾，最後竟然暢談了2個多小時，王子說：「我還向新洋借他手抄的金剛經，相約一起抄經。」

也從這時2人開始熟稔，常相約打籃球、上健身房。這回幫好友站台，王子魅力強大，才剛換上店服，就有粉絲現身捧場，還一口氣買了2大袋麵包，讓徐新洋大讚：「這一日店長請的值得。」