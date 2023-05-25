李姓男子佯稱高姓友人遭到「黑令旗」沖煞，2022年2月28日兩人找來被害女子作法化解，李男卻趁女子服用安眠藥，混有催情藥物的茶水，戴上眼罩昏睡時，違反意願性侵得逞，過程中女子從眼罩縫隙察覺有異，起身後立刻報警。士林地院日前審結，依以藥劑強制性交罪，判處有期徒刑7年2月，可上訴。

李男在網路上結識高姓友人，李看到高的照片後，告訴高背後有「黑令旗」，如果不及時化解，影響運勢、桃花，恐會招致噩運，並要求高找來被害女子，當天到新北市某處高的住處參與作法，整個過程，高不能進入房間，只能由李和被害女子共處一室，才能消災解厄。

李卻在雙方見面前，先上網購買混有催情藥粉的金桔檸檬茶包，並準備細肩帶服飾，讓被害女子更換，佯稱是祭祀中使用的「經衣」，並稱作法時為避免受到驚嚇，最好能在睡眠時進行，要求被害女子自行服用3顆安眠藥，再喝下放有催情藥物的茶水，再開始作法化解黑令旗沖煞。

女子進入臥室戴上眼罩休息，李男趁房間沒有其他人，以猥褻等方式，性侵女子得逞，癱睡期間，女子感覺遭到外力侵入，並從眼罩縫隙發現有異，起身後更覺得意識模糊不清，懷疑受到藥物影響，立刻報警處理，檢警介入偵辦。

李男偵審中坦承不諱，並賠償被害女子，但未獲得被害人原諒。判決指出，李男貪圖一己性慾，以法事儀式為由，欺瞞被害人喝下安眠藥、含有催情藥劑的茶水，讓女子陷入昏迷後性侵，損害被害女子性自主權，依法予以判刑。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。