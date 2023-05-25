台灣脂肪肝盛行率超過33%，一名小六生因過胖，被禁吃油炸物，只能吃清蒸水煮食物，未料1年後續增至80公斤，且有中度脂肪肝、肝指數異常。醫師表示，原因是小六生的清蒸食物都是湯包、水餃。經調整為高纖低熱量的飲食內容後，半年內，小六生體重由80公斤降至60公斤，且脂肪肝問題也大幅改善。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》表示，小六生的母親帶著小孩求診時表示，小孩1年前體重達70公斤，已禁止小孩吃油炸物，只吃清蒸水煮食物，但1年下來，體重再飆至80公斤，擔心是腎臟出了問題。

洪永祥表示，經抽血與超音波發現，小六生的肝功能異常，且已有中度脂肪肝。詢問飲食後得知，小六生雖不碰油炸物，卻吃湯包、水餃等蒸煮類食物，「兩者都是澱粉內包著五花肉，熱量相當驚人。」

他表示，小六生每餐吃20顆水餃，且常喝一碗有勾芡、高熱量的酸辣湯，而湯包的熱量更甚水餃，使其體重持續飆升，且罹患中度脂肪肝。

他表示，經請小六生母親調整飲食為高纖低熱量後，半年內，小六生的體重降至60公斤，且脂肪肝由中度改善為輕度，「小孩若有體重過重，多半是飲食內容不良導致，調整改善後就可明顯見效。」