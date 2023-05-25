6月即將到來，小孟老師在《旺好運》運勢專欄分享12星座最新運勢，其中獅子座6月在職場將會被交付重要任務，並且能獲得同事的支持；雙子座在愛情方面可在共同興趣上做對話，讓彼此感情更加升溫；摩羯座則是理財方式效果絕佳可維持下去。

▍牡羊座：抽到力量牌逆位

牡羊座在工作上容易有煩心事找上門，恐影響情緒，因此在與人合作的過程中需多點耐性傾聽，不然情緒化的處理，反而會讓大家感到不愉快。

在情感方面，有伴侶者最近相處上容易會為了小事不開心，需要冷靜以對，不要衝動說出不好聽的話，以免傷了感情；單身者是容易在單戀中失去自我，一心想討好對方卻沒有自己的立場，會讓人覺得沒主見，很容易變成工具人。

財運方面：這個月容易衝動花錢，沒有控制好消費，要留意現金流支出平衡。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：淺灰色

貴人：射手座

小人：天蠍座

▍金牛座：抽到太陽牌逆位

6月木、水、天王星都在金牛座的命宮，讓金牛座非常繁忙，也容易碰到一些突如其來的事情需要處理，雖然感到有點慌亂，但還是要秉持專業的把工作做好，展現敬業精神。

在情感方面，有伴侶者最近因為太過繁忙讓另一半不容易找到，需要安排時間好好和對方約會，另一半才不會有胡思亂想的念頭；單身者則因埋頭苦幹易錯過身邊一些欣賞他們的人，若有追求者找出去吃飯約會，可試著交流，也許能擦出不錯的火花。

財運方面：之前投資的項目容易會有好的績效出現。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：乳白色

貴人：摩羯座

小人：獅子座

▍雙子座：抽到魔術牌正位

雙子座在工作上容易感受到上頭主管給的壓力，可能標準會比較嚴格，雖然會覺得有點喘不過氣，但只要把份內事做好，其實是會安全過關。

在情感方面，有伴侶者最近在一些共同興趣的事物上會有良性溝通，而雙方也會建立共同目標一起努力，這會讓這兩人感情更加溫；單身者則是容易讓人有三心二意的感覺，雖然為人好相處，但有時也會讓喜歡的人沒安全感，若是想定下來也要給對方一個正面回應，這樣對方才會安心。

財運方面：最近容易亂花錢要克制。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹座

小人：雙子座

▍巨蟹座：抽到寶劍國王逆位

巨蟹座最近在工作上會有些迷茫，雖然每天工作都按計畫在做，卻有一種不知未來會如何的感覺，這個月適合多去參加一些心靈學習的課程，一方面讓自己的身心穩定，另一方面也可多學習一些技能，這樣日後要轉換跑道也不用擔心。

在情感方面，有伴侶者最近與對方相處會感到疲累，因為情緒起伏很大，讓對方不知如何相處，需安排小旅行去放風；單身者則是對喜歡的人總是被動交流，就算有好機會也容易錯過，需大膽邀約才會有突破性發展。

財運方面：對於金錢使用很有想法，但有時限制自己的價值觀反而沒辦法前進。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅色

貴人: 牡羊座

小人：射手座

▍獅子座：抽到女祭司正位

獅子座在工作上會被交付許多重要任務，忙到不可開交，這個月火星、金星都落入命宮，一言一行很容易被注意到，想實施的計劃也容易受到大家的支持，若有想要完成的事物，只要用心去做可獲良好表現。另外，需把身體照顧好工作成效才能提升。

感情方面，有伴侶者進入繁忙期，雖然聚少離多，但會為了共同目標努力；單身者總是埋頭苦幹在工作上，就算旁邊有人默默欣賞他們也不自知，若是碰到有好感的人，可多主動交流創造機會。

財運方面：最近必須花費的事物特別多，要控制好金流。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：桃紅色

貴人：處女座

小人：天秤座

▍處女座：抽到教皇牌逆位

處女座最近在工作上容易因為小事就不開心，需花一些時間整理情緒，身心平衡才能在工作上的判斷不會失誤。

情感方面有伴侶者容易因為一些小事不開心，要有耐心的陪伴，彼此感情才能穩定長久；單身者則是容易活在過往的情感標準裡，不給自己一些新的可能性，反而容易錯過新的機會，如果想要談戀愛，一定要往前看，不是一直懷念前任，這樣是不會成長的。

財運方面：近期會有一些奇怪的投資消息會影響理財，踏實存錢才實在。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：淺綠色

貴人：金牛座

小人：雙魚座

▍天秤座：抽到聖杯逆位

天秤座最近在工作上總是覺得困難重重，想做的事會被潑冷水，其實要相信自己內心的直覺，若是感到興奮期待的事情，就放手去做，也許一開始不被看好，但時間久了會看到成果，要有耐性去經歷那個過程，如果想變動工作，適合別人牽線介紹，會有不錯的機會。

在情感方面，有伴侶者容易忙於工作沒心思去關心另一半，但對方是可以體諒的，只要用心做好喜歡的事另一半就會開心；單身者則是總是給人曖昧模糊的感覺，若有確定的對象需給人安全感才能穩定發展。

財運方面：最近會突然需要添購一些重要設備，要貨比三家才不吃虧。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：水藍色

貴人：射手座

小人：巨蟹座

▍天蠍座：抽到愚者牌逆位

6月火星在天蠍的事業宮，這個月容易在工作上遇到挑戰的人、事、物，雖然對天蠍來說不是什麼太困難的事，但還是要以不變應萬變的心態來處理才會比較好，若是太衝動急燥，反而容易出錯，要細心應對。

在情感方面，有伴侶者容易因為金錢價值觀不同引發爭吵，需多包容彼此想法；單身者則是對於喜歡的人總是太關注，但對方覺得太黏，彼此要有一些空間，相處才會舒服自在。

財運方面：最近容易衝動消費，不可亂買浪費錢。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：淺紫色

貴人：天秤座

小人：摩羯座

▍射手座：抽到錢幣正位

射手座最近在工作上與同事合作愉快，分享想法也會對同事有啟發作用，近期可去上一些技能課程充實自己，也有機會遇到貴人，想變動工作的射手，可以看一下有無外商或外地機會，會讓事業更上一層樓。

情感方面，有伴侶者需多一點關心在對方身上，免得伴侶感到落寞；單身者則是可多結交新朋友，才有機會發展新戀情。

財運方面：容易被賺快錢給吸引，但如果要進行投資還是要以合法為主。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：橘色

貴人：金牛座

小人：獅子座

▍摩羯座：抽到戰車牌逆位

摩羯座近期在工作上壓力特別大，因責任心想把所有事情都做到最好，夥伴們總是挑著自己想要的工作做，建議摩羯不要當爛好人亂接工作，這樣不會對同事有幫助。

情感方面，有伴侶者需一些自己的空間獨處，可好好想想下一步怎麼走；單身者內心過於傳統，對於想發展的人總是拉不下面子去交流，可先從朋友開始了解，不要給自己太大壓力。

財運方面：先前的理財方式效果絕佳，可好好維持下去。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：黃色

貴人：水瓶座

小人：牡羊座

▍水瓶座：抽到權杖二逆位

水瓶座最近在工作上容易懷疑自己，雖然旁人肯定他們的能力，但對自己總是沒信心，最近可以多找一些課程進修，重新學習一些新的知識技能，調整身心。

情感方面，有伴侶者近期容易因小事而不開心，也會說出傷人的話；單身者若有曖昧對象，需早點講清楚對雙方都好，有時不確定的關係會讓雙方無法進展。

財運方面：容易聽信別人所說的投資項目，需自行求證判斷。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：粉紅色

貴人：獅子座

小人：雙魚座

▍雙魚座：抽到錢幣騎士逆位

6月土星在雙魚座的命宮，讓雙魚做任何事都會有力不從心的感覺，因為過往都用隨性的態度在面對，若是工作所需的基本工沒學好，這一陣子也是在提醒他們要回到最基本的層面重新學習，另外主管將會變成貴人，可多多請教他們想法，會收穫良多。

情感方面，近期容易會與伴侶爭吵，雙方又不想讓步，但若是雙魚座有不對的地方需主動道歉，僵在那邊沒有好處；單身者則是對人總是太好，會讓對方以為有發展機會，若是沒有不可亂放電，不然容易讓喜歡的人沒安全感。

財運方面：容易有情緒性花費需克制。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：淡紫色

貴人：處女座

小人：水瓶座