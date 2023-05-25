十銓T-FORCE提供業界最全面及最完整的M.2 SSD散熱解決方案，針對Gen5 PCIe SSD極速高熱開發專屬散熱器，搭配獲得台灣發明專利的循環式液態水冷散熱系統(台灣發明專利：I778726)，專為高階電腦使用者族群，帶來解決PCIe M.2 SSD運作高熱，導致降速的問題。T-FORCE M.2 SSD散熱解決方案是可以完美釋放效能、保護SSD壽命，提升節能效益的全新世代SSD散熱產品。

通過與InnoGrit Corporation的技術合作，我們採用了12nm製程的PCIe IG5666控制器。這款控制器具有高性能、高可靠性、高穩定性和低延時等特點，支持市場上各種主流NAND，支援的NAND速率可高達2400MT/s。InnoGrit IG5666控制器搭載了InnoGrit自家研發的容錯率領先同類產品的糾錯碼技術，有效延長了NAND的壽命。

同時，該控制器還具備低功耗模式的主控解碼器，可自動切換至高性能模式以提高產品的生命周期和數據保持時間。InnoGrit IG5666控制器還集成了InnoGrit自家研發的冷熱數據處理AI算法，為處理多項任務提供卓越的效能。