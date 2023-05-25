一名職業軍人黃姓男子，去年7月與女友外出遊玩，並投宿嘉義某旅館，期間黃男竟不顧女友拒絕，在她生理期時「硬」上，嚇到女友打電話求救並報警處理，而黃男到案後則稱「因性慾高漲，沒辦法控制自己立刻停下」；法官依犯強制性交罪，判處黃男有期徒刑1年8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，黃男去年7月間是職業軍人（已退伍），同年月10日某時許，與女友駕車外出遊玩，並12日投宿嘉義某旅館，13日上午11時許，黃男見女友未著衣物，僅身穿內褲，一時色慾薰心，竟不顧女友斯時因生理期，及服用藥物而身體不適無力推開他，在女友持續明確表示拒絕下，強逼女友發生性行為，事後女友打電話向友人求救，並報警處理。

李男到案後坦承犯行，表示女友有告訴他不要，但因性慾高漲，沒辦法控制自己立刻停下。

法官審酌李男不顧女友性自主意願，僅為滿足自己性慾，竟對女友為強制性交之犯行，所為實不尊重對方，所為實值非難；考量其並非預謀犯案，而是一時無法控制自身性慾，此與一般犯妨害性自主案件行為者之惡性程度仍屬有別，又其已與女友以100萬元和解，法官依犯強制性交罪，判處黃男有期徒刑1年8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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