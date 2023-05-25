美國財經新聞網CNBC報導，芬蘭獨立智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）今天發布一份分析顯示，俄國今年3、4月的石油收入已從1、2月的谷底回升，達去年11月以來最高水平。

分析結果表明，儘管去年底歐盟禁止輸入俄油並擴大與七大工業國集團（G7）對海運俄油祭出價格上限，但莫斯科近期已能成功挽回化石燃料出口收入。不到一週前，G7領袖才在廣島峰會表示俄國油品價格上限令正發揮作用，俄國相關收入下降。

「能源與清潔空氣研究中心」的能源分析師們指出，西方的所謂「價格上限聯盟」沒能及時下調價格門檻與執行配套政策，導致相關措施「失去作用力、完整性和可信度」。

這篇分析的共同作者兼首席分析師糜偉（Lauri Myllyvirta）說：「受歐盟禁令與油價走低影響，俄國4月的石油出口收入較去年同期大幅下降，然而俄方也首度辦到能多樣化出口主要原油，且價格系統性高於美、歐所設的上限。」

糜偉認為情況凸顯西方落實俄油價格上限的政策出現重大落差，「除非執行面的落差能即刻修正，否則價格上限機制有可能淪為虛設。反過來說這會提高俄方預期收入，繼續維持侵烏動能，當前的態勢發展就是警訊」。

CNBC的報導指出，今年初的數據顯示俄國化石燃料出口收入於去年12月大減，看似相關政策奏效，然「能源與清潔空氣研究中心」的最新分析顯示，拜3月出口收入增加之賜，俄國石油相關稅收4月時按月提高6%，只是整體收入仍遠低於去年4月油價飆升時的水平。

但今天這份最新分析指出，3月石油出口收入增加讓俄國4月的礦產相關稅收按月回升5%，預計5月的增幅還會更大，也代表在2023年初觸底反彈後，俄國石油稅收收入已因銷量增加而恢復。

「能源與清潔空氣研究中心」的分析指出，歐盟與G7祭出俄油禁令與價格上限措施以來，估計俄國仍能從海運石油賺得580億歐元（約新台幣1.9兆），但若把價格上限砍半壓至每桶30美元並對應修改石油產品價格上限，可將俄國的收入再砍去220億歐元。

歐盟、澳洲與G7去年12月5日聯手對海運俄油實施每桶60美元的上限，歐盟與英國並同步祭出禁止輸入海運俄國原油。西方國家這項政策組合拳的用意是削弱俄國石油收入之餘，又能維持俄油在市場上的供應。